Праздники в Крыму будут прохладными

Праздничные выходные в Крыму будут прохладными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», холодный атмосферный фронт принес на полуостров дожди и мокрый снег, возможны туманы.

Сегодня, 7 марта, температура воздуха на полуострове не поднимется выше +7, в горах – до -2. Будет ветрено: скорость северо-восточного ветра при порывах будет достигать 17 метров в секунду.

8 марта тоже возможны осадки, но несущественные. Ночью морозно – до -4. Дневная температура тоже может перейти в отрицательную зону.

Аналогичная погода ожидается 9 и 10 марта.

С понедельника, 11 марта , синоптики обещают потепление.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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