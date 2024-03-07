Праздники в Крыму будут прохладными

Праздничные выходные в Крыму будут прохладными.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», холодный атмосферный фронт принес на полуостров дожди и мокрый снег, возможны туманы.
Сегодня, 7 марта, температура воздуха на полуострове не поднимется выше +7, в горах – до -2. Будет ветрено: скорость северо-восточного ветра при порывах будет достигать 17 метров в секунду.
8 марта тоже возможны осадки, но несущественные. Ночью морозно – до -4. Дневная температура тоже может перейти в отрицательную зону.
Аналогичная погода ожидается 9 и 10 марта.
С понедельника, 11 марта , синоптики обещают потепление.
Симферополь, Лиана Макоба
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