Рост экономики Крыма за 10 лет в 3 раза превысил среднероссийские темпы

Рост экономики Крыма за 10 лет в 3 раза опередил среднероссийские темпы. Об этом заявил глава министерства экономического развития РФ Максим Решетников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», результат, по словам министра, был достигнут благодаря бюджетным вложениям в социальную, коммунальную и дорожную инфраструктуру полуострова, а также в энергетику. Эти вложения стали стимулом для притока частного капитала, а значит, и роста инвестиций.

Например, только в развитие туристической инфраструктуры было вложено более 21 миллиарда рублей из федерального бюджета, еще свыше 180 миллиардов инвестировал бизнес.

Объем государственной поддержки аграрной отрасли экономики Крыма превысил 12 млрд рублей.

Сейчас в Республике Крым и городе Севастополе реализуется более 1,5 тысяч инвестиционных проектов.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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