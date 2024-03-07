Психоз: власти Украины решили создать в Крыму и Севастополе военные администрации

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, подразумевающий создание в Крыму и Севастополе военные администрации – как в масштабах регионов, так и в населенных пунктах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ внесен и зарегистрирован в Верховной Раде 5 марта.

По словам инициаторов проекта, закон нужен прямо сейчас, чтобы «нарабатывать способы реализации полномочий и понимать, какие люди будут там работать». Предлагается соединить в органах управления полномочия классической военной администрации и некоторых органов исполнительной власти.

Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявляла, что в кадровый резерв для Крыма включены уже более 2 тысяч человек – в первую очередь, чиновники, военные и журналисты, а в Киевском национальном университете началась подготовка по магистерской программе «Правительство на послевоенных территориях».

В Крыму планы по созданию крымской военной администрации властями Украины назвали психозм и попытками с помощью грубого искажения реальности «усидеть на своих должностях и продолжить воровать деньги, жертвуя жизнями украинского народа».

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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