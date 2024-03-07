Крымчанки тратят на топливо больше, чем на косметику

Крымчанки тратят на автомобильное топливо больше, чем на косметику. Финансовое поведение жительниц полуострова проанализировали в РНКБ.

Как сообщили РИА «Новый День» в финансовой организации, в феврале картами банка, оформленными на женщин, было куплено топлива и сопутствующих товаров на сумм более 312 млн рублей, а косметики – всего на 246 млн.

В ходе анализа выяснилось, что девушки до 25 лет чаще других ездят на такси, женщины 35 – 45 лет лидируют среди покупателей часов и ювелирных украшений, а также чаще других берут кредиты, включая ипотеку.

А самыми активными пользователям банковских продуктов оказались дамы старше 65 лет – они открыли больше всех депозитов, оформили дебетовых карт и подключили автоплатежей на коммунальные услуги. Самой старшей из них – 107 лет.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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