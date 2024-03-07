Развалины набережной и аромат канализации: что ждет первых весенних туристов в Судаке

Судак рискует войти в туристический сезон неподготовленным: решившим провести в город праздничный мартовский уикенд предстоит любоваться разрушающей набережной и наслаждаться ароматами канализации возле Генуэзской крепости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный городской променад – набережную существенно обновили к 1800-летия Судака 2012 году. Но оставили советские подпорные стены и основание. С тех проводился только косметический ремонт. Уставший бетон не выдержал ноябрьского шторма 2023 года: основание подмыло, часть подпорных стен разрушилось. В итоге набережная просела и частично обвалилась, а узорчатый кованый забор накренился и начал ржаветь.

Разрушенный участок сразу после шторма огородили и… оставили.

С тех пор ситуация только ухудшается.

Городские власти объясняют: работы начнутся. Как только поступят деньги на компенсацию ущерба, причиненного штормом. И признают: «Неизвестно, когда будет эта компенсация». Но уверяют: «Мы сейчас ищем варианты, как восстановить набережную к сезону».

Однако, по словам председателя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой, номера в малых отелях РК на праздничный день 8 марта забронированы на 90%.

Большая часть мест размещения в Судаке – это и есть малые отели и гостевые дома. То есть, приезжих в городе в грядущие выходные будет много. И придется им гулять по разрушенной набережной.

Конечно, часть отдыхающих отправится к другой достопримечательности – Генуэзской крепости. Там их тоже поджидает сюрприз:

«В Судаке без изменений. Возле главной достопримечательности – Генуэзской крепости уже много дней течет прорванная канализация. Пока так», – написал сегодня telegram-канал ЧКХ и опубликовал фото, сделанные сегодня утром.

Судак, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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