Дальше – дефолт: Украине понизили кредитный рейтинг

Агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг Украины сразу на 2 ступени. Об этом пишет Bloomberg.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг страны опустился до «CC» – это последнее значение перед дефолтом: он еще не произошел, но более чем вероятен. В агентств S &P Global Ratings заявляют, что прогноз негативный и новая реструктуризация внешних долгов страны «практически неизбежна».

Напомним, Украина уже реструктуризировала долги в 2022 году. В 2024 страна должна выплатить 4,5 миллиарда долларов по облигациям. Очевидно, что правительство будет добиваться реструктуризации кредитного долга на условиях моратория на выплаты на весь срок программы работы с МВФ – до 2027 года.

По мнению аналитиков, при таком рейтинге новую финансовую помощь Украине западные страны могут одобрить только в виде весьма дорогих кредитов.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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