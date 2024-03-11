10 лет назад была принята Декларация о независимости Крыма

11 марта 2014 года Верховный Совет Крыма принял Декларацию о независимости Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с юридической точки зрения это давало право вести переговоры с Российской Федерацией о возвращении в ее состав. «Конечно, это было нашей главной целью», – заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Кроме того, этой же декларацией Крыму вернули его историческое название – Республика Крым, без слова «автономная», которое когда-то навязал Киев.

Правительство Крыма 11 марта 2014 года разрабатывало программу действий для адаптации финансовой и налоговой системы республики при переходе в российское правовое поле.

Симферополь, Олег Яковенко

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