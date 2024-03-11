В Крыму снова ожидаются сильные осадки

В Крыму снова ожидаются сильные ливни: циклон доберется до полуострова к середине недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», понедельник и вторник пройдут без осадков, но уже в ночь на среду начнутся дожди.

По оценке ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, за несколько дней в Крыму может выпасть до 11 мм осадков, что составляет около 30% месячной нормы.

Напомним, в марте месячное количество осадков на полуострове в среднем составляет 37,9 мм. При этом в горах выпадает 77,5 мм, на ЮБК – 41,9 мм, в предгорьях – 36,7 мм, на восточном побережье – 33,8 мм, на западном побережье – 29,2 мм, в степных районах – 30,7 мм.

Суммы выпавших осадков от года к году колеблются в весьма широких пределах: от 3,7 мм в 2020 году (10 % месячной нормы) до 66,4 мм в 1997 году (170 % месячной нормы).

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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