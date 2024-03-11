В Крыму организовали новый веломаршрут по заповедным горным территориям

В Крыму организовали новый веломаршрут по заповедным территориям южного склона Главной гряды Крымских гор.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации национальныого парк «Крымский», вело-пешеходный трек начинается на кордоне Грушевая поляна имени Вейкина, на высоте более 600 метров над уровнем моря.

От кордона дорога понимается к ущелью Уч-Кош, по дну которого протекает речка Бала, а потом уходит в сосновый лес к следующему кордону – Прохладный, достопримечательностью которого является родник с питьевой водой и двумя названиями – Царская кухня и Золоте Джерело, напоминающими о разных периодах истории страны. Еще через несколько километров туристы доберутся до конечной точки маршрута – кордона Красный камень.

«Помимо фантастической красоты природы, кордон являет собой место боевой славы крымских партизан», – отмечают в администрации нацпарка, напоминая, что в этих местах в 1941 году ялтинцы организовали базу местного партизанского отряда.

Общая протяженность маршрута – 12 километров. За удовольствие пройти по нему пешком придется заплатить 300 рублей, цена для велосипедиста в 2 раза выше. Принципы ценообразования не поясняются.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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