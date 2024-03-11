В Симферополе на стройке мужчину завалило обломками стены

В Симферополе обрушилось строящееся здание, под завалами оказался человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, инцидент произошел в симферопольском микрорайоне Каменка. Обрушилась стена второго этажа внутрь строящегося здания. Одного из строителей завалило грудой строительного материала.

Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» при помощи системы стабилизации и бензопилы достали мужчину из-под завала, оказали ему первую помощь и госпитализировали.

Пострадавший получил множественные травмы различной степени тяжести.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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