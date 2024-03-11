В Симферополе на стройке мужчину завалило обломками стены

В Симферополе обрушилось строящееся здание, под завалами оказался человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, инцидент произошел в симферопольском микрорайоне Каменка. Обрушилась стена второго этажа внутрь строящегося здания. Одного из строителей завалило грудой строительного материала.
Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» при помощи системы стабилизации и бензопилы достали мужчину из-под завала, оказали ему первую помощь и госпитализировали.
Пострадавший получил множественные травмы различной степени тяжести.
Симферополь, Лиана Макоба
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