На Украине растет число приговоров за отказ от службы в ВСУ

Украинские суды в 2023 году вынесли 1 тысячу 274 приговора за уклонение от военной службы. Реальный срок получили 60 человек. Об этом сообщает Опендатабот.

Например, в сентябре 2023 года военнообязанный прошел медкомиссию, получил повестку, но не пришел в пункт сбора. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Резкий рост приговоров за уклонение от службы начался в 2023 году. В 2022 их было только 249. За один только января 2024 – уже 120. А рекорд был поставлен в 2015-м – 1 тысяча 596 приговоров.

Между тем, новый законопроект о мобилизации позволит обеспеченным украинцам легально откупиться от ВСУ. В частности, забронируют всех чиновников категории А; работников предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, поставщиков для ВСУ; полицейских.

Кроме того, бронь получат все работники топливно-энергетического комплекса и операторов связи.

Для всех остальных бронирование от мобилизации планируют привязать к уровню зарплаты. Возможность откупиться будет у тех, кто получает зарплату от 35 тысяч грн или платит НДФЛ от 6,3 тыс грн и ЕСВ от 7,7 тыс грн.

Этим на Украине могут похвастаться даже не все айтишники.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube