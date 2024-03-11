В Крыму «отбили» у частников один из приморских парков

В Алупке поставили точку в истории с Пионерским парком – объект возвращен в муниципальную собственность.

Как уже сообщал «Новый День», в 2008 году зеленую зону возле школы №2 вывели из категории парковых земель и отдали под индивидуальную застройку. В границах бывшего парка нарезали 13 участков. К 2021 году часть уже передали в частные руки, остальные находились в стадии оформления документов.

Среди них – участок площадью около 80 соток, на котором некое юрлицо собиралось построить многоквартирный дом. Мэрия Ялты отказывала в завершении оформления прав, ссылаясь на отсутствие законных оснований. Это самый большой «надел». Остальные – по 6 – 10 соток. По ним тоже велась претензионно-исковая работа.

Между тем, несмотря на проблемы с документами, в феврале 2021 года владелец самого большого участка начал вырубать на этой территории деревья. Жители Алупки возмутились: на этой территории располагаются братские могилы советских воинов и памятник детям, расстрелянным фашистами. В дело вмешалась прокуратура.

«По 4 участкам оперативно отменили решения о даче согласия на разработку проектной документации, по 9 – зашли в суды. Все выиграны, решения вступили в силу (по последнему участку – в начале марта). Парк полностью возвращен городу, а, соответственном, его жителям, – заявила сегодня глава Ялты Янина Павленко. – Как только оформим все документально, сформируем границы парка и поставим на кадастровый учет. В планах – комплексное благоустройство территории. И в первую очередь, конечно, приведем в порядок братскую могилу».

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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