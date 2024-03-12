«Будут удивлены»: Джемелев назвал число сторонников Украины в Крыму

К масштабной информационному «наступу» Киева в преддверии 10 годовщины Крымского референдума ожидаемо подключился Мустафа Джемелев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние дни украинские политики всех мастей наперебой угрожают очередной операцией по «возвращению Крыма». Но если фантазии других не представляют никакого интереса и подпадают под определение «весеннее обострение», то одно из заявлений экс-главы признанного экстремистской организацией и запрещенного в России меджлиса весьма любопытно.

В очередном интервью Джемелев пообещал ВСУ сюрприз: «Думаю, когда украинские войска войдут в Крым, они будут приятно удивлены масштабами встречи, – заявил он на чистейшем русском языке. – У нас занимаются там специальные люди формированием людей, которые будут оказывать содействие. Ну, около тысячи человек уже есть».

Это высказывание развеселило крымчан: сейчас на полуострове проживает без малого 2,5 млн человек. Даже если около 1 тысячи из них, действительно, хотят возвращения Украины – это менее 4 сотых процента (0,04%).

«Ну, ладно: около тысячи будут встречать с цветами, но не может же он быть настолько туп, чтоб не понимать, что остальные 2,5 млн будут встречать его с вилами!» – резюмируют крымчане.

Киев, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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