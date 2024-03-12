На пляжах Севастополя до сих пор не убрали последствия «шторма века»

На двух популярных пляжах Севастополя до сих пор не убрали мусор, образовавшийся в результате «шторма века».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ноябре прошлого года стихия разрушила всю инфраструктуру на Серебряном и Золотом пляжах в Балаклаве. Обломки деревянных конструкций вперемешку с камнями и мусором все еще лежат на берегу – операторы ждут, когда разрушения зафиксирует правительственная комиссия.

Оба арендатора подали заявки на компенсацию в установленный срок – до 1 декабря. Чиновники из администрации Балаклавы на место выезжали, но, согласно законодательству, необходимо, чтобы ущерб зафиксировал представители комиссии, созданной департаментом городского хозяйства. Но правительственные ревизоры до сих пор не появились.

Предприниматели заявляют: если убрать мусор до визита комиссии, они не смогут доказать, что на пляже находились объекты благоустройства, которые были разрушены ноябрьским штормом.

«Я обращался в правительство с вопросом, когда будет выделена компенсация, но ответа не получил, – цитирует ForPost оператора одного из пляжей. – Насколько я знаю, ни один оператор пляжа еще не получил компенсацию. Это общая проблема».

В правительстве Севастополя ситуацию пока не комментируют, а севастопольские предприниматели утверждают: многим отказывают в компенсации, заявляя, что нужно было страховать имущество.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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