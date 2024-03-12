Севастополь оказался среди регионов с самыми дорогими блинами

Севастополь вошел в число регионов с самыми дорогими блинами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 марта у православных началась Масленица, одним из главных атрибутов которой являются блины – символ солнца.

Портал Bankiros.ru решил выяснить, в какую сумму обойдется это лакомство в разных регионах России:

«Цены на продукты были взяты из данных Росстата. Расчет ингредиентов был таков:

молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5% – 3,2% жирности – 1 литр,

яйца куриные – 2 штуки,

мука пшеничная – 500 граммов,

сахарный песок – 100 граммов.

Обычно в блины кладут пару щепоток соли и столовую ложку растительного масла, но мы эти продукты в расчет не брали. Всего из указанного количества ингредиентов получится около 20 блинчиков», – сообщили авторы исследования.

Дороже всего блины обойдутся жителям Дальневосточного округа – в среднем указанные набор продуктов оценивается там в 181 рубль.

Кроме территорий, входящих в этот округ, и еще нескольких северных регионов довольно высокая стоимость блинов зафиксирована в Севастополе – 155 рублей, исходя и следующих цен на продукты:

молоко питьевое цельное пастеризованное до 3,2% жирности, 1 литр – 95 руб,

яйца куриные, 2 штуки – 31 руб,

мука пшеничная, 500 граммов – 22 руб,

сахарный песок, 100 граммов – 7 руб.

В Крыму, где яйца и мука немного дешевле, аналогичный набор продуктов стоит 151 рубль.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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