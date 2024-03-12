Крым обошел Севастополь в вопросах гендернего равенства: женщинам в РК платят больше и чаще допускают их до законодательной власти. Исследование проводил портал «Если быть точным».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для анализа ситуации использовали следующие показатели:

Составной показатель, характеризующий ожидаемую продолжительность жизни (2022):

Разрыв в ожидаемой продолжительности жизни, лет (2022)

Ожидаемая продолжительность жизни, лет (2022)

Составной показатель, характеризующий уровень зарплат (2021):

Гендерный разрыв в оплате труда, % (2021)

Отношение медианной заработной платы в регионе к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг (2023)

Разрыв в доле мужчин и женщин в региональном парламенте, % (2024)

Разрыв во времени, затрачиваемом на уход за детьми, % (2019)

Разрыв в доле мужчин и женщин, которые являются учредителями юридических лиц кроме общественных организаций (код ОКВЭД 94) по данным DaData, % (2024)

«Данные о гендерном разрыве в оплате труда собираются Росстатом в ходе выборочных обследований предприятий раз в два года. Последнее обследование прошло в 2023 году, но его итоги пока недоступны, поэтому мы используем данные за 2021 год», – пояснили авторы исследования.

Острота проблемы гендерного равенства в Крыму и Севастополе характеризуется как ниже средней по стране.

При этом доля женщин в парламенте РК составляет 21%, в то время как Заксобрании Севастополя – 16,7%.

В Крыму мужчинам платят на 19% больше, чем женщинам на той же профессиональной и карьерной позиции, а в Севастополе – на 20% больше.

А вот живут севастопольцы дольше, чем крымчане: ожидаемая продолжительность жизни в городе у мужчин оценивается в 70 лет, у женщин – более 79 лет. В Крыму эти показатели составляют соответственно 66,9 и 77 лет.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube