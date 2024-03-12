В Крыму косметолог, обезобразившая клиенток, отделалась условным сроком

Частный косметолог из Крыма, обезобразившая двух пациенток, отделалась условным сроком.

Как уже сообщал «Новый День», женщина оформила самозанятость и оказывала услуги в области пластической хирургии в Черноморском районе. При этом у нее нет ни соответствующего образования, ни сертификатов, ни лицензии на осуществление косметологической деятельности, ни стажа работы.

За плату в размере 6 и 7 тысяч рублей на дому при помощи аппарата плазменного тока, не имеющего регистрационного удостоверения Росздравнадзора, самозваный косметолог провела подтяжку лица двум женщинам. В рамках следствия была проведена комиссионная медицинская экспертиза, которая подтвердила, что оказанные услуги не отвечали требованиям безопасности здоровья, а клиенткам причинен тяжкий вред – их лица теперь обезображены.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание некачественных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Статья предусматривает наказание в виде штрафа «в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового».

Суд отнесся к косметологу снисходительно: женщину приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Она также лишена права оказывать косметологические услуги в течение 2 лет.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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