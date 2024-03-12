Крымчанам в очередной раз обещают снижение цен, но не говорят на что

Совет министров Республики Крым подписал соглашение с производителями продовольственных товаров и организациями оптовой и розничной торговли.

«Соглашение подготовлено в связи с необходимостью стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в Республике Крым и дальнейшего недопущения их необоснованного завышения», – заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в перечень, по словам Аксенова, вошли 30 наименований социально значимых продовольственных товаров, а к соглашению присоединяется 581 объект розничной торговли (магазины крупных торговых сетей).

«Снижение цен составит до 30% на отдельно взятые позиции. Субъекты системы оптовой торговли также берут на себя обязательство не превышать торговую наценку более чем на 5%», – утверждает глава РК. Однако не уточняет ни на какие продукты цены должны снизится вообще, ни на какие – на 30%.

Аксенов отправляет интересующихся на сайт Министерства промышленной политики Республики Крым – там должна размещаться «вся актуальная информация о производителях, торговых марках, перечень компаний-участников».

Пока никакой информации нет ни на сайте ведомства, ни на его страницах в соцсетях.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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