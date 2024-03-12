Виноград и конфеты становятся крымчанам и севастопольцам не по карману

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Севастополю на конец января 2024 года составила 6 тысяч 159,68 рублей в расчете на 1 человека и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,1%. В Крыму этот показатель с начала года вырос на 0,6% и составил 6 тысяч 40,35 рубля. Анализ опубликовал telegram-канал «Бизнес Крым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе средняя цена на яйца, зафиксированная Крымстатом, составила 154,38 руб за десяток. Молоко стоило более 92 руб за литр, сыры твердые и полутвердые – 849,46 руб за кг, куры охлажденные – 205,84 руб за кг, говядина бескостная – 678,75 руб за кг, рыба мороженая – 326,49 руб за кг.

Дороговато обходятся крымчанам и севастопольцам фрукты: цена на яблоки начинается от 100 руб за кг, бананы стоят 197,46 руб, виноград – 300 руб за кг.

Кусается цена и на конфеты: мягкие, глазированные шоколадом в январе в среднем стоили 524,15 руб за кг, шоколадные с добавками – 676,61 руб, и даже карамель стоило в среднем 339,14 руб за кг. «Так что «погонять чай» на минималку уже не получится, – резюмируют авторы telegram-канала. – Сладкий стол выйдет в приличную сумму, так как даже средняя цена за торт – 703 руб за кг, не каждой севастопольской семье по карману».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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