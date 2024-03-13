ЦУР РК выяснил, сколько крымчан снова бы голосовали за вхождение в состав России

93% крымчан снова проголосовали бы за воссоединение Крыма с Россией на Общекрымском референдуме, если бы он состоялся в ближайшее воскресенье. Об этом завили в Центре управления регионом Республики Крым по итогам социологического опроса, проведенного в марте 2024 года среди пользователей наиболее популярных в РК соцсетей – ВКонтакте и Одноклассники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 74% респондентов считают, что воссоединение Крыма с Россией способствовало развитию страны, 9% выбрали вариант «скорее не способствовало», остальные 17% ответить затруднились.

В ответ на предложение оценить изменения в Крыму после 2014 года 91% участников опроса заявил, что жить стало лучше, 4% – что хуже, каждый сотый изменений не заметил.

Наиболее значимые изменения за последние 10 лет крымчане отметили в транспортной инфраструктуре республики, сфере строительства и ремонта жилья и соцобъектов, а также в благоустройстве общественных территорий.

В целом, сегодня 83% респондентов довольны положением дел в республике, 13% не довольны, 4% ответить затруднились.

Напомним, референдум по вопросу вхождения Крыма и Севастополя в состав России прошел 16 марта 2014 года. Явка зафиксирована на уровне 81,37% избирателей в Крыму и 89,51% в Севастополе. За воссоединение с РФ проголосовали соответственно 96,7% и 95,6%.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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