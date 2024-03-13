В лиманах Азовского моря запретили рыбачить до 31 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Краснодарском крае с 1 марта вступил в силу нерестовый запрет на рыбную ловлю. Ограничения не касаются лиманов Ейского, Бейсугского и Ахтанизовского.

В Крыму аналогичный запрет начнет действовать с 1 апреля (за исключением Витязевского лимана и Черного моря).

Кроме того, до 30 апреля продолжает действовать запрет на вылов кефалей на закрытых акваториях портов, а также камбалы-глоссы в море (кроме Каркинитского залива и лиманов).

«В случае выявления правонарушений, незаконно добытые водные биологические ресурсы и орудия лова подлежат изъятию, – предупреждают в Пограничном управлении ФСБ России. – Лица, совершившие правонарушения будут привлечены к административной или уголовной ответственности, в зависимости от тяжести совершенного проступка».

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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