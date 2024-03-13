В Крыму готовят к открытию заповедники «Опукский» и «Казантипский»

В Крыму готовят к открытию государственные природные заповедники «Опукский» и «Казантипский».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обе ООПТ были закрыты для посещения с октября прошлого года в связи с потребностью «режима тишины».

«Время года, когда заповеднику дают возможность отдохнуть и набраться сил выбрано не случайно, – объясняют в ФГБУ «Заповедный Крым». – После наступления неблагоприятных погодных условий почвенный покров окрестностей «Опука» становится максимально уязвимым, так как подвергается водной и ветровой эрозии, а уставшие за туристический сезон ландшафты требуют покоя.

Важный момент в период, когда заповедники проходят полный цикл восстановления, – это отсутствие «фактора беспокойства».

Крайне редкие встречи с человеком дают заповедной фауне почувствовать себя единственными и полноправными владельцами своих территорий, что весьма благоприятно сказывается на будущем потомстве».

В ФГБУ отметили, что в минувшем сезоне природные заповедники испытывали достаточно высокую рекреационную нагрузку.

Если «Опукский» и «Казантипский» откроют в указанные сроки, то войти в новый турсезон они могут весьма «потрепанными». В том же «Опукском» именно в апреле расцветают краснокнижные тюльпаны, привлекающие массу туристов. Причем, в первую очередь, это крымчане и жители соседнего Краснодарского края. И, не успев «отдохнуть», заповедник рискует снова очень быстро «устать».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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