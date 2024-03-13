На Украине не могут решить, что делать с уклонистами

Процесс работы над новым законопроектом о мобилизации на Украине вызвал очередной скандал и очередной политический кризис: из проекта исключили раздел об ответственности для уклонистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главнокомандующий Александр Сырский, по данным источников в правительстве Украины, настаивает на жестких нормах в законопроекте о мобилизации, чтобы иметь возможность быстро пополнить резервы ВСУ. По мнению Генштаба, попытки депутатов смягчить нормы законопроекта и отменить блокировку счетов для уклонистов ослабит возможности ТЦК влиять на процесс.

Тем не менее, накануне на заседании комитета по обороне Верховной Рады для включения этого раздела в проект не хватило голосов. Такого поворота руководство комитета явно не ожидало, заседание тут же закрыли.

Во фракции «Слуга народа» подтвердили: из законопроекта об ужесточении мобилизации исключили весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства, которым вводилась возможность блокировки счетов уклонистов и запрет на пользование транспортными средствами.

«Мы не можем повлиять на людей, которые не хотят мобилизоваться, ни большими штрафами, ничем другим. Механизм просто не работает», – завили во фракции.

При этом заявляется, что окончательное решение еще не принято, комитет будет его рассматривать.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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