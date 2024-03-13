Туристические сервисы отмечают резкий рост интереса к летнему Крыму

Туристические сервисы отмечают резкий рост интереса к Крыму: по данным портала «Яндекс Путешествия», число бронирований на лето выросло почти в 6 раз.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», интерес россиян к внутреннему туризму продолжает увеличивается. На этом фоне отмечен значительный рост спроса на авиабилеты – плюс 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшим спросом в южных регионах пользуются Республика Крым и Краснодарский край, где объемы бронирования отелей на летний период выросло на 488% и 308% соответственно.

При этом на весенние каникулы большинство россиян предпочитает отправится с детьми в Москву, Санкт-Петербург или Сочи. Крыма в списке самых популярных туристических направлений на последнюю неделею марта нет.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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