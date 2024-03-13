В РНБ намерены оцифровать 16 тысяч документов, связанных с Крымом

В Российской национальной библиотеке (РНБ) намерены оцифровать 16 тысяч материалов, связанных с Крымом. Об этом сообщил врио директора РНБ Денис Цыпкин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все документы – от печатных статистических материалов до карт и газетных материалов планируется перевести в цифровой формат в течение 5 лет.

Уже завершена работа над 180 первыми материалами, датированными 30-ми годами XVIII века. Среди них – документ об объявлении войны Турцией, доклады Анне Иоановне.

На очереди документы, связанные с 1783 годом, когда Крым вошел в состав России.

В РНБ отмечают, что документы помогают представить природную и хозяйственную историю Крыма в разных периодах истории. Например, можно будет ознакомиться с материалами первой переписи населения Крыма 1897 года.

Корме того, в мае в РНБ планируют открыть выставку, посвященную освобождению Крыма в 1945 году: в экспозиции будут представлены материалы Ялтинской конференции.

Санкт-Петербург, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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