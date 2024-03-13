В Крыму собираются снести детский военно-патриотический клуб, вмешался Бастрыкин

В Симферополе собираются снести детский военно-патриотический клуб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», клуб организовал бывший директор школы. Выйдя на пенсию, мужчина на собственные деньги арендовал земельный участок и построил на нем здание. Помогала ему только семья.

В клубе, который работал только за счет организатора и небольших членских взносов, подростков учили обращаться с оружием, ориентированию и так далее.

В 2020 году владельцы земли резко подняли арендную плату и расторгли договор. Потом здание отключили от электричества. Директор клуба купил генератор и солнечные батареи. Но недавно клуб постановили снести.

Организатор клуба утверждает, что «администрация предложила ему заниматься с детьми в подвале (это нарушает все правила), – пишет telegram-канал «Mash на волне». – А нам ответила, что о проблеме вообще не знает и не имеет к ней отношения. В «Ирбис» приезжают дети со всего Крыма, всего занимается около сотни ребят».

Организатор клуба обратился к главе РК Сергею Аксенову, в прокуратуру и Следком. Пока отреагировали только в СК: глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

Симферополь, Лиана Макоба

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