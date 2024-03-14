В Каховское водохранилище начала возвращаться вода – об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 6 июня 2023 года в результате разрушение задвижек и верхней части Каховской ГЭС произошел неконтролируемый сброс воды, что привело к масштабному наводнению. 59 человек погибли, 175 попаи в больницы.

К концу июля, по словам главы Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуты, от главного источника водоснабжения Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей «остались только лужицы».

Однако сейчас спутники фиксируют наличие воды в южной и западной частях водохранилища. Возможно, это связано с таянием снега и началом паводка в низовьях Днепра.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube