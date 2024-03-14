В Крыму посчитают ущерб, нанесенный «колониальным хозяйствованием» Украины

Власти Крыма намерены посчитать ущерб, нанесенный Украиной за время нахождения полуострова в ее составе. Об этом заявили в Госсовете РК.

Как уже сообщал «Новый День», в республике уже посчитали убытки от водной блокады, считают ущерб, нанесенный энергетической и финансовой блокировками, намерены предъявить Украине иск за теракты на Крымском мосту.

А теперь поставлен вопрос о возмещении вреда, нанесенного «украинским колониальным хозяйствованием». В числе прочего, речь идет и об упущенной прибыли.

В целом, ущерб может оцениваться в десятки триллионов рублей, заявили в крымском парламенте.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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