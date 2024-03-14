В Ялтинском заповеднике начались пожары

В Ялтинском горно-лесном заповеднике начались пожары.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, 13 марта в районе горы Крестовой, недалеко от трассы Ялта – Севастополь, было обнаружено сразу три возгорания лесной подстилки, очаги располагались на расстоянии 10-15 метров друг от друга.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Пожар был потушен общими усилиями сотрудников МЧС России по республике Крым и сотрудниками ФГБУ «Заповедный Крым».

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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