В минтуризма Крыма завили о росте бронирования на май

В министерстве курортов и туризма Крыма завили о росте бронирования мест размещения на май на 20% – 50% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день отели на май забронированы в среднем на 23%, самые популярные, по данным ведомства, распроданы на 50% – 70%.

На майские праздники некоторые отели забронированы на 90%.

В курортном сезоне 2024 планируют работать более 1 тысячи классифицированных средств размещения (общее число мест – 165 тысяч), в том числе 91 санаторий, уточняет Коммерсант. Должны быть подготовлены около 400 оборудованных, благоустроенных пляжей и 188 объектов туристского (экскурсионного) показа.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube