В Феодосии завершилась реконструкция галереи Айвазовского – об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ремонтно-реставрационные работы выполнялись в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». Из федерального бюджета было выделено около 870 млн рублей. Кроме того, за счет субсидии, предоставленной в рамках нацпроекта «Культура», учреждение оснащено современным оборудованием.

«Галерея Айвазовского – знаковый объект для Феодосии, вся история которой связана с именем великого русского художника. В собрании музея 416 картин авторства знаменитого мариниста – это самая большая коллекция его картин в мире, национальное достояние всей нашей большой страны, – заявил Аксенов. – Спасибо коллективу, который в украинский период сохранил коллекцию, не допустил утраты картин. Специалисты музея делают все, чтобы как можно больше людей открыли для себя творчество нашего великого земляка».

Для публики галерею откроют 15 марта.

Феодосия, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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