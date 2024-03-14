В Крыму задержали петербуржца, хранившего в банке крупную партию наркотиков

В Ялте задержали жителя Санкт-Петербурга, хранившего в банке крупную партию наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, 49-летний мужчина прибыл на полуостров, чтобы организовать наркобизнес.

По версии полиции, он создал свой интернет-магазин, заказал партию наркотических веществ в одном из мессенджеров, забрал из тайника и поместил на хранение в банковскую ячейку.

Из депозитария полицейские изъяли около полукилограмма синтетического наркотика, расфасованного на дозы в отдельные зип-пакеты. Согласно заключению экспертов, представленное на исследование вещество является производным N-метилэфедрона или так называемой солью.

При обыске по месту временного проживания подозреваемого и в одном из тайников оперативники нашли и изъяли 112 патронов, которые, согласно экспертизе, изготовлены самодельным способом. Также обнаружен пистолет с внесенными в конструкцию изменениями, который пригоден для производства выстрелов, и более 190 граммов мефедрона, что подтверждено исследованием.

Следственными подразделениями УМВД России по г. Ялте в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30 и ч. 4, 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно действующему законодательству, злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного.

Ялта, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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