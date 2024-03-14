Севастополь требует сотни млн рублей за срыв поставки новых катеров

Севастополь требует от АО «Государственная транспортная лизинговая компания» в качестве компенсации за более 300 млн рублей нарушение условий контракта на поставку новых пассажирских катеров. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Севастополя, с которой ознакомился корреспондент ForPost.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», договор на передачу пяти пассажирских судов для системы общественного транспорта Севастополя представители ГУП «Севэлектроавтотранс имени Круподёрова» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» подписали еще в 2019 году.

Первый катер должен был прибыть в город не позднее 30 июня 2021 года, а к сентябрю 2022 года на городские маршруты должны были выйти все пять пассажирских судов.

Сначала АО «ГТЛК» заключила договор подряда с Центральным конструкторским бюро «Нептун». Затем сменила его на АО «НПП «Авиационная и морская электроника», подав иск к бывшему генеральному подрядчику.

В конце 2023 прошлого года иск был удовлетворен: петербуржское конструкторское бюро обязали выплатить заявителю более 230 млн рублей компенсации за нарушения сроков поставки судов.

«Теперь требования о выплате неустойки предъявили к самой «ГТЛК». Иск ГУП «Севэлектроавтотранс им. Круподёрова» о выплате 301 млн 614 тыс. рублей уже принят судом к производству, – пишет ForPost. – Предварительное заседание по делу, к участию в котором также привлечены правительство Севастополя, городской департамент транспорта, а также уже упомянутое АО «ЦКБ «Нептун», назначено на первую половину апреля».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube