В Севастополе арестовали дом за долги украинской компании

В Севастополе арестовали дом требованию украинских кредиторов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась в 2007 году: собственники одного из частных домовладений в Нахимовском районе накопили долг в размере 1190,39 гривен (по курсу того времени более 200 долларов) перед ЗАО «Украинская мобильная связь» (UMC, потом – МТС-Украина). Оператор подал в суд, тот постановил долг погасить, ответчик вердикт проигнорировал. Тогда на дом и был наложен арест.

До 2014 года украинские судебные приставы должника не беспокоили, а после вхождения Крыма в состав России об это истории и вовсе забыли. Но в 2023 году собственник дома умер, и теперь его наследники не могут оформить право собственности на недвижимость, так как на нее наложены ограничения.

Наследники обратились в суд. Судья сделал запрос в Федеральную службу судебных приставов по Республике Крым и городу Севастополю. У ведомства претензий к недвижимости и ее умершим собственникам не оказалось. Поскольку международных договоров о взаимодействии и правовых актов о правопреемстве украинских исполнителей и российских приставов не существует, суд пришел к выводу, что обременение не имеет юридически значимых обстоятельств.

Поэтому арест отменили. Согласно законодательству, украинский оператор мог оспорить это решение в течение месяца, но не сделал этого. Вердикт вступил в силу.

«Однако такой вариант не работает в тех случаях, когда украинские финансовые организации озаботились перепродажей долгов российским коллегам», – предупреждает ForPost. Так, одного из севастопольцев российский суд обязал вернуть пени и штрафы по кредиту, взятому в одном из украинских банков еще в 2007 году.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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