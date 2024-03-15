Это не дороги: Аксенов назвал главные проблемы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самые острые проблемы, которые власти республики никак не могут решить.
«Цены, зарплаты и здравоохранение – это три вопроса, которые нас постоянно догоняют», – заявил он в эфире радио «Спутник в Крыму».
В частности, в крымских больницах не хватает около 500 врачей и 1000 медсестер и санитарок.
По словам Аксенова, чтобы эффективно решать озвученные проблемы, необходимо в целом повысить качество государственного управления.
Симферополь, Лиана Макоба
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