Это не дороги: Аксенов назвал главные проблемы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самые острые проблемы, которые власти республики никак не могут решить.

«Цены, зарплаты и здравоохранение – это три вопроса, которые нас постоянно догоняют», – заявил он в эфире радио «Спутник в Крыму».

В частности, в крымских больницах не хватает около 500 врачей и 1000 медсестер и санитарок.

По словам Аксенова, чтобы эффективно решать озвученные проблемы, необходимо в целом повысить качество государственного управления.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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