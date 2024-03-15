Севастопольские чиновники приняли краснокнижные сосны за фруктовые деревья и подписали им приговор

В Севастополе собираются уничтожить рощу краснокнижных деревьев. Чиновники утверждают, что все законно, а на участке, о котором идет речь, нет крымской сосны, зато есть засохшие фруктовые деревья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорается на территории СНТ «Аленушка», расположенном рядом с городской телевизионной вышки в районе улицы Генерала Мельника.

«Это краснокнижная крымская сосна. Место общественное, где все отдыхают. Но здесь активно нарезают участки по 10 соток под аренду, прикрываясь ветеранами боевых действий. У меня сын – ветеран боевых действий, и я глубоко возмущен: за что воюем, за этот беспредел?» – негодует в соцсетях один из местных жителей.

В свое время сосновая роща и соседний хвойный лесок находились в ведении лесхоза. Позднее статус леса изменили на парк, а о сосновой роще забыли. А теперь вспомнили и перевели эту землю в разряд садоводческих.

«Там негде деревья фруктовые садить. Там сосняк. Что там расти будет? – цитирует ForPost местных жителей. – Возмущает нас то, что раз там нарезаются участки, естественно, все сосны будут пилиться, потому что уже есть порубочные билеты. Там реально дом негде поставить. Мы хотим оставить эту сосновую рощу, чтобы там для всех сделали сквер или парк».

В департаменте по имущественным и земельным отношениям заявили, что данные участки «сформированы по заявлению лица, обладающего первоочередным правом на предоставление земельного участка», при этом основания для отказа в предоставлении госуслуги не выявлено.

«При рассмотрении предоставленных схем расположения земельных участков и согласно заключению департамента архитектуры, замечаний к границам земельных участков не выявлено. При формировании были учтены проходы и проезды к землям общего пользования и смежным земельным участкам», – говорится в одном из официальных ответов ДИЗО.

Однако в департаменте архитектуры утверждают, что данных об этих земельных участках нет.

Между тем, в ДИЗО заявляют: по заключению кадастрового инженера департамента на этом месте нет краснокнижных деревьев, там, якобы, обнаружились только кустарники и засохшие фруктовые деревья. В ответ жители микрорайона завалили соцсети фото и видео территории: много крымских сосен и никаких засохших деревьев.

Поскольку чиновники сосны в упор не замечают, севастопольцы за свой счет сделали дендроведомость и сдали ее на регистрацию. Ответа пока нет.

Любопытно, что председатель СНТ «Аленушка» Яна Никонова категорически отказалась комментировать ситуацию и вообще общаться с журналистами.

Кстати, вопрос сохранения сосновой рощи обсуждался на текущей неделе на заседании межведомственной комиссии под председательством и. о. вице-губернатора Максима Жукалова. Но вердикт комиссии обнародовать не спешат.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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