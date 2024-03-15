В Севастополе детсадовцам заклеили рты, чтобы не мешали чиновникам

В одном из детских садов Севастополя воспитанникам заклеили рты скотчем воспитанникам. Дело происходило во время празднования юбилея дошкольного учреждения – в зале собрались городские чиновники и другие «уважаемые люди», а дети 4-5 лет шумели в группе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», помощница воспитателя решила проблему радикально: заклеила трем самым «громким» рты скотчем. Воспитатель при этом тоже присутствовала. Один из них рассказал об этом «приключении» родителям, те написали заявление в прокуратуру и потребовали объяснений у руководства детсада.

В департаменте образования Севастополя инцидент подтвердили и заявили, что уже проведена служебная проверка, заведующая детсадом извинилась перед родителями, а помощница воспитателя уволилась.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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