Крымчанину заочно вынесли приговор за госизмену

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в госизмене.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, в феврале 2022 года мужчина вступил в радиотехническую бригаду ПВО вооруженных сил Украины, пройдя специальное обучение, получив военную форму и огнестрельное оружие.

«С указанного времени он принимает участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации, – заявили в ведомстве. – Действия подсудимого выявлены сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. От органов предварительного следствия подсудимый скрылся, объявлен в розыск».

Суд с учетом позиции государственного обвинителя заочно приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 9 месяцев.

Симферополь, Мирослава Мельник

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