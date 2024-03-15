Крымчан снова ждут длинные выходные: понедельник, 18 марта, объявлен нерабочим днем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 18 марта объявлен в республике Днем воссоединения с Россией. Напомним. произошло это 10 лет назад по итогам референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.

Кроме того, в текущем году крмчане будут дополнительно отдыхать 12 апреля – в связи с мусульманским праздником Ораза-байрам, 6 мая – в связи с Пасхой, 17 июня – в связи с праздником Курбан-байрам и 24 июня – в связи с праздником Троицы.

Симферополь, Мирослава Мельник

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