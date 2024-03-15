«В память о древних хрестьянах…» В Крыму перепутали места, исторических личностей и даже буквы

В Крыму увековечили «древних крестьян», перепутав места, события, исторических личностей и даже буквы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале XIII века на одной из гор к северу от сегодняшней Алупки появился замок. Историки, исходя из археологических данных, считают, что его задачей было противостоят татарским вторжениям и сельджукской экспансии. В XIX веке на развалинах замка-крепости появился шестиметровый деревянный крест. Петр Кеппен, первым из ученых побывавший в крепости в 1837 году, считал, что крест установили на месте некой храмовой христианской постройки.

Последующих войн и революций этот крест не пережил. В конце 60-х годов ХХ века на его месте появился крест – уже не таких внушительных размеров и из железных труб. Это сооружение продержалось 50 лет – в 2018 году кто-то его словам и сбросил со скал.

Крест довольно быстро восстановили и снабдили табличкой с надписью:

«В память о древних крестьянах и по инициативе императрицы Александры Федоровны, посетившей эту гору с детьми в 1837 году, на этом месте был установлен крест ( сначала деревянный, потом чугунный и на данный момент железный).

Восстановлен в июле 2018 года Алупкинским НИИПОО и при содействии Сташенко И.С.».

Потом то ли кто-то из-инициаторов спохватился, то ли туристы заметили ошибку, но крестьян попытались исправить на христиан, перемалевав букву к в букву х. Получилось «В память о древних хрестьянах…» Но это была не единственная ошибка.

Тему в очередной раз поднял на этой неделе поднял крымский краевед Иван Коваленко:

«На горе Крестовая над Алупкой установлена табличка. Табличка ужасающая своей безграмотностью, – написал он в соцсетях, приложив соответствующие фотографии. –

Ведь какой-то конкретный необразованный неуч-троечник написал этот текст. И какой-то такой же необразованный неуч его утвердил и какой-то такой же необразованный неуч его напечатал. А еще какие-то неучи эту безграмотную табличку прибили на вершине горы, даже не удосужившись сделать замечание тем, кто им это поручил.



1. Крестьяне вместо «христиане»

2. Александра Федоровна, действительно, поднималась на гору Крестовая и водружала там деревянный крест. Но! Не над Алупкой, а над Ореандой. В другой совсем местности Крыма.

3. Откуда информация, что она туда с детьми поднималась – непонятно. Нигде в литературе этого нет.

4. Чугун и железо – разные вещи. Чугун – сплав. Железо – химический элемент.

5. Инициатива была М.С. Воронцова, а не Александры Федоровны. Она в гостях была, а уж Михаил Семенович и Елизавета Ксаверьевна были хозяевами и устраивали разные «акции» для венценосных путешественников.



Кому-то покажется все это смешной случайностью. Я же считаю, что это катастрофа. Катастрофа уровня образования некоторых людей и катастрофа нахождения этой таблички на горе Крестовая. А ведь из таких «мелочей» и складывается наше отношение и понимание истории.



Алупкинское НИПОО – это «научно-исследовательское природоохранное отделение»! Кто эти «ученые», которые там работают и написали эту чушь?



Считаю, что они обязаны максимально оперативно (хотя уже 6 лет прошло с момента установки таблички) заменить ее на выверенную в историческом содержании.

И вообще убрать оттуда, а поставить на верное место – на гору Крестовая над Ореандой.

Неужели трудно обратиться к профессионалам-историкам для консультации? В тот же Ялтинский историко-литературный музей. Да к любому грамотному краеведу...»

Официальной реакции на возмущение краеведа пока не последовало.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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