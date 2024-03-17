Умер бывший глава управления МВД Украины в Крыму, экс-руководитель Луганской и Закарпатской областей Украины Геннадий Москаль.

Ему было 73 года, в последнее время он тяжело болел.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Геннадий Москаль родился в Черновицкой области 11 декабря 1950 года.

С 2001 по 2002 год возглавлял Закарпатскую областную государственную администрацию. В 2005-2006 годах был председателем администрации Луганской области. С 2006 по 2007 год был представителем президента Украины в Крыму. В 2007 году занимал должности заместителя главы Службы безопасности Украины и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.

В 2007 году стал депутатом Верховной рады от блока партий «Наша Украина-Народная самооборона». В 2009 году был назначен главой управления МВД Украины в Крыму, одновременно являясь народным депутатом. В 2010 году покинул службу в МВД. В 2014 году возглавлял временную парламентскую комиссию по расследованию противоправных действий во время Евромайдана. В 2014-2015 годах был главой Луганской областной государственной администрации, в 2015-2019 годах возглавлял Закарпатскую областную госадминистрацию.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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