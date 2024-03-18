В Крыму и Севастополе празднуют 10-летие Крымской весны

В Крыму и Севастополе отмечают 10-летие Крымской весны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 марта 2014 года на полуострове состоялся референдум. Крымчанам и севастопольцам предложили выбрать один из двух вариантов:

– воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ

– восстановление статуса Крыма как части Украины.

Явка была зафиксирована на уровне 81,37% избирателей в Крыму и 89,51% в Севастополе. За воссоединение с РФ проголосовали соответственно 96,7% и 95,6%.

18 марта 2014 года на основе результатов референдума президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Российской Федерации Крыма на правах республики и Севастополя в статусе города федерального значения.

В этот же день был подписан соответствующий договор с представителями новых субъектов РФ. От Республики Крым подпись поставили председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов и председатель Совета министров РК Сергей Аксенов; от Севастополя – председатель координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексей Чалый.

18 марта объявлен в Крыму праздничным днем.

Симферополь, Мирослава Мельник

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