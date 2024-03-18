ФСБ заявила о предотвращении теракта в Крыму

ФСБ заявила о предотвращении теракта на Крымской железной дороге.

Сотрудники ведомства задержали 24-летнюю гражданку России, которая собиралась поджечь один из релейных шкафов. У нее изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, на которых была обнаружена переписка с украинским координатором.

Задержанная рассказала, что ее завербовали в мессенджерах, предложив сначала заняться закладками взрывных и зажигательных устройств, а позже – бросать коктейли Молотова. За эти действия ей обещали денежное вознаграждение, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube