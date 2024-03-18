В Крыму возникли проблемы с предрейсовым контролем сотрудников «скорой помощи»

В Крыму не могут найти желающих проводить предрейсовый контроль сотрудников «скорой помощи».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все водители, работающие в пассажирских перевозках, проходят обязательный ежедневный предрейсовый медосмотр. Организовать его – обязанность работодателя, будь это крупный автобусный парк, индивидуальный предприниматель, выпускающий на маршрут единственный микроавтобус или гараж скорой помощи.

В приказе Минздрава РФ от 30 мая 2023 года N266н, которым утверждается порядок проведения медосмотров, особо отмечается: обязательные предрейсовые медицинские осмотры проходят водители, управляющие транспортными средствами, выезжающими по вызову экстренных оперативных служб. ФРФАФ

Однако для медработников, работающих на транспорте, имеется еще одно условие. Те из них, кто в соответствии со своими трудовыми обязанностями имеют доступ к наркотическим средствам и психотропным веществам из известного им списка, должны иметь справку об отсутствии у них заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом. Поступающие на работу в Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи (ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП») такую справку предъявляют и должны регулярно обновлять ее, подтверждая, что за год не пристрастились к вредным привычкам.

Поэтому упомянутый Центр должен иметь договор с компетентным медучреждением не только на ежедневный контроль, но и на оказание услуг по обязательному освидетельствованию наркологом- психиатром своих работников. Соответствующий конкурс на оказание таких услуг ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП» объявил в феврале.

Согласно конкурсной документации, за 1 млн 305 тыс рублей победителю предстояло до конца 2024 года провести 1 тыс предрейсовых осмотров и выдать 300 справок. При этом источник финансирования – собственные средства организации. Откуда они могут появиться у Центра, являющегося бюджетным учреждением – не вполне понятно...

К окончанию срока подачи заявок на конкурс желающих принять участие в нем не нашлось. Как оказалось, и год назад заявок на такой же конкурс (стоимость услуг оценивалась тогда в 1 млн 194 тыс руб) подано не было.

Значит ли это, что водители скорой помощи уже два года не проходят ежедневный предрейсовый контроль и неизвестно, не являются ли алкоголиками и наркоманами члены бригад, выезжающие на вызовы?

Ответить на этот вопрос «Новый День» попросил Алексея Сметанина, руководителя контрактной службы ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

Он сообщил, что в Крыму только одно учреждение – Крымский научно-практический центр наркологии – имеет право оказывать услуги по выдаче справок не страдающим наркоманией и алкоголизмом медикам и водителям. Конкурс не состоялся, но в данный момент два упомянутых медучреждения «находятся в процессе заключения прямых контрактов».

Почему Центр наркологии не подает документы на участие в конкурсах, в которых безусловно победил бы, Сметанин не знает.

Но из его комментария следует: в середине марта услуги еще не оплачены, договоры не заключены, а без них, скорее всего, предрейсовый контроль просто не проводится. То есть кто и в каком состоянии приедет на вызов к больному или раненому, неизвестно.

Кстати, сегодня ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП» испытывает дефицит кадров: там открыты вакансии врачей, фельдшеров, водителей.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2024, РИА «Новый День»

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