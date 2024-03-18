Глава Крыма снова обещает снижение цен

Глава Крыма Сергей Аксенов снова обещает крымчанам снижение цен – на этот раз за счет крупнейшего в регионе оптово-распределительного центра (ОРЦ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», центр строят в селе Чистеньком Симферопольского района. Планируемая мощность – до 35 тыс тонн продовольствия .

По словам Аксенова, за счет объекта предполагается сократить логистические расходы, расширить ассортимент и предоставить возможность местным фермерам круглогодично хранить и перерабатывать свою продукцию на складских мощностях – все это должно привести к снижению стоимости продуктов в розничной магазинах.

Пока в Крыму работают два складских объекта классов «А» и «В+», суммарный объем хранения превышает 18 тыс палето-мест.

Напомним, на прошлой неделе Совет министров Республики Крым подписал соглашение с производителями продовольственных товаров и организациями оптовой и розничной торговли, предусматривающее стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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