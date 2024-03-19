Франция угрожает сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с ЕС

Франция вслед за Польшей собирается запретить импорт сельхозпродукции из Украины и угрожает сорвать переговоры по продлению для Киева права свободной торговли с ЕС еще на год.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе Депутаты Европарламента не согласовали предложение Еврокомиссии продлить до 5 июня 2025 года беспошлинный ввоз в ЕС украинских товаров: за проголосовали 347, против 117, 99 воздержались. Поэтому документ передали документ в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом ЕС.
Переговоры между Еврокомиссией, Советом ЕС и Европарламентом должны состоятся сегодня.
Если режим свободной торговли для Украины не будет продлен, потенциальные убытки для страны могут достичь суммы 1,2 миллиарда евро.
Киев, Платон Ефимчук
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