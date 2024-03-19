Автомобилистов предупредили о проблемах с дорогой на Ай-Петри: с середины мая до конца июля трассу со стороны Бахчисарая будут закрывать на ночь для ремонта.

Как сообщили РИА «Новый День» в Службе автомобильных дорог РК, с 25 марта до 30 апреля вводится реверсивное движение от Южнобережного шоссе до водопада Учан-Су.

От водопада Учан-Су до села Охотничье сквозной проезд с 15 мая по 31 июля будет закрыт с 16:00 до 10:00 в будние дни и с 18:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни.

Напомним, одна из самых красивых трасс Крыма требует ремонта уже давно, но самые отчаянные водители все-таки использовали этот маршрут, существенно сокращая время в пути.

В 2020 году на дорогу сошел оползень, и движение запретили окончательно. В 2022 году ситуация значительно ухудшилась: сильные ливни размыли грунт под дорожным полотном, местами обвалились подпорные стены.

Привести дорогу в порядок должны до 1 декабря 2024 года. На ремонт выделено 756 млн 168 тысяч 833 рубля, еще 250 тысяч – на проектирование.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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