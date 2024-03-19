Чиновница администрации Ялты обвиняется в получении крупной взятки

Бывший начальник отдела управления капитального строительства администрации Ялты обвиняется в получении взятки в крупном размере за покровительство строительной фирме.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК ОФ по РК и Севастополю, с августа 2022 по март 2023 года действующая на тот момент сотрудница получила от представителя строительной фирмы, которая являлась подрядчиком при выполнении муниципальных контрактов по реконструкции детских садов, 400 тысяч рублей за общее покровительство, корректировку актов выполненных работ, оказание влияния на других должностных лиц администрации и ускорение оплаты. Деньги начальнику отдела были перечислены на банковскую карту, после чего женщина потратила их на личные нужды.

Женщину задержали, она дала признательные показания, которые подтвердились в ходе следственного эксперимента.

Продолжается работа по сбору и закреплению доказательственной базы.

Ялта, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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