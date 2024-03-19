Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего Военно-морским флотом России

Адмирал Александр Моисеев был назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России. Его представили в новой должности на церемонии вручения корабельных чаш экипажам подлодок в Кронштадте 19 марта.

Сегодня Моисеев в новой роли вручил корабельные чаши Минобороны РФ экипажам подводных крейсеров «Князь Владимир», «Тула» и большой атомной подводной лодки «Подмосковье».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Моисеев родился в 1962 году в Калининградской области. Окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова и Высшие офицерские классы ВМФ, а в 2003-м – Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова. Кроме того, в 2011 году он завершил обучение в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

С 14 мая 2018 года до 3 мая 2019 года Александр Моисеев фактически занимал должность командующего Черноморским флотом, а потом был назначен командующим Северным флотом ВМФ России.

Информация, что Моисеев займет место главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России, появилась еще неделю назад, но официально ее никто не подтверждал. 17 марта адмирал Александр Моисеев сопровождал министра обороны РФ Сергея Шойгу в его рабочей поездке в Севастополь.

Санкт-Петербург, Олег Яковенко

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