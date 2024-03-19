Прокуратура выявила многочисленные нарушения при санитарной обрезке деревьев в Симферополе

Прокуратура Симферополя выявила многочисленные нарушения при осуществлении санитарной обрезки деревьев в парке имени Шевченко.
Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, при проведении обрезки деревьев не учтены их видовые особенности, в том числе форма кроны, способность переносить обрезку.
Кроме того, выявлены несоответствия сведений, внесенных в акт комиссионного обследования, и данных о зеленых насаждениях, подвергшихся обрезки.
При этом оказалось, что не все деревья нуждались в контроле высоты и формировании кроны.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура в адрес главы местной администрации внесла представление.
Симферополь, Лиана Макоба
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